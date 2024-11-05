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Министр спорта Татарстана об этапе Гран-при в Казани: «Задумались о том, чтобы в будущем устраивать эти соревнования на «Татнефть Арене»

Министр спорта Татарстана не исключил проведения Гран-при на «Татнефть Арене».

«Мы традиционно проводим свой турнир во Дворце спорта и объективно видим большой запрос со стороны как зрителей, так и СМИ. Поэтому и задумались о том, чтобы в будущем устраивать эти соревнования на более вместительной «Татнефть Арене», где уже неоднократно проводились самые крупные ледовые шоу.

Это лучшая на сегодняшний день спортивная арена Казани, там однозначно можно принять турнир по фигурному катанию в те сроки, когда казанский «Ак Барс» играет на выезде и интересы хоккеистов не будут ущемлены.

Считаю, этим мы однозначно поднимем уровень турнира еще выше. Он и сейчас проводится на высшем уровне, но, если есть возможность привлечь больше зрителей и этим придать спортсменам еще больше мотивации, считаю, не стоит пренебрегать такой возможностью», – сказал Леонов.

Фигурка со странностями: второе место = последнее. Главное о Гран-при в Казани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoАк Барс
logoТатнефть-Арена
Владимир Леонов
logoСерия Гран-при России
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