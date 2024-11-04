«Сейчас я болею за Дашу как никогда». Загитова поспорила с Глейхенгаузом, что он наденет ее шубу, если Садкова откатает чисто
Алина Загитова поспорила с Даниилом Глейхенгаузом на Гран-при России в Казани.
Олимпийская чемпионка хотела, чтобы ее бывший тренер надел ее розовую шубу в место для ожидания оценок.
«Ребят, мы тут поспорили с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом, тренером Даши Садковой, что если она чисто проедет прокат, то он надевает вот эту вот шубу в кисс энд край.
И сейчас я болею за Дашу как никогда. Ну, я всегда за не более, но сейчас особенно», – сказала Загитова во влоге Первого канала.
В прокате Садкова коснулась льда руками после четверного тулупа, и Глейхенгауз шубу не надел.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Первого канала
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