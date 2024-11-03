Гербольдт о двух парах на Гран-при: «Не думаю, что это говорит о том, что парное катание в России переживает не лучшее время. У нас подрастает много хороших пар»

Гербольдт не считает, что парное катание в России переживает не лучшее время.

На этапе Гран-при России «Идель» в Казани выступили две спортивные пары. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко заняли второе место.

« Не думаю, что это говорит о том, что парное катание в России переживает не лучшее время. Мне кажется, у нас подрастает много хороших пар. Может быть, кто‑то еще не дорос.

Почему‑то так случилось, что на этом этапе было не так много пар. Есть хорошие пары, которые могли бы достойно представлять нашу страну на мировом уровне, если нам разрешат наконец‑то выступать», — сказала Катарина Гербольдт.