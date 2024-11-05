Даниелян о группе Рукавицына: «Мне настолько комфортно, я с таким удовольствием каждый день выхожу на тренировки, что лучше быть не может»
Даниелян занял четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.
– Кажется, в лице Евгения Владимировича Рукавицына вы нашли своего тренера.
– Да. На момент перехода к Евгению Владимировичу у меня как раз был такой возраст, когда меняется психология. И я попал именно туда, куда надо, принял абсолютно верное решение. Мне настолько комфортно, я с таким удовольствием каждый день выхожу на тренировки, что лучше быть не может.
В моем случае лучшего тренера, чем Евгений Владимирович, как мне кажется, не найти. И в плане спорта, и в чисто человеческом. Мне с ним очень просто.
– В каком плане?
– Знаете, вот именно что просто. На тренировках даже настолько понятно он доносит, что и как нужно сделать, что мне совершенно не нужно додумывать, а что же конкретно имелось в виду, был ли там скрытый смысл. Все очень понятно.
Еще он прекрасно чувствует каждого из нас и понимает, что с одним нужно так, с другим – иначе, с третьим – еще как-то по-другому. Нет такого, что у всех одинаковый план. Мне кажется, это даже по нам видно, потому что благодаря такому подходу мы по ходу сезона можем более-менее спокойно и стабильно выступать.
Сразу оговорюсь – вы, наверное, подумаете, а что же тогда у меня было в прошлом году?
– Только хотел спросить.
– Таков мой организм. Физиология. Надеюсь, в последний раз. В плане травм я уже по всем пунктам моего тела прошел, – сказал Даниелян.
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