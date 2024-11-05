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Надежда Стрелец об интервью с Загитовой: «Никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то так, как на Алину. Операторы во время съемки поплыли»

Журналистка Надежда Стрелец высказалась о внешности Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью Стрелец.

«Я никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то так, как на Алину Загитову. Все операторы во время съемки поплыли; в отеле, где мы снимали, мужчины караулили Алину у лифта, а мой всегда сдержанный режиссер монтажа написал, что героиня невероятная, фантастическая красавица.

Мой муж несколько раз переспросил, действительно ли женской аудитории что-то во внешности Загитовой не понравилось. Да, говорю, губы из-за брекетов. Видели бы вы его выражение лица) Это тот случай, когда мужчины видят настоящую шизу в такой критике.

Алина будоражит троллей со страшной силой. Удивительная девушка», – написала Стрелец.

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Все, что есть у Медведевой и Загитовой для больших интервью – прошлое и пустота

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Надежды Стрелец
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
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