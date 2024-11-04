Психолог Маремпольская: «Большая уверенность в себе, вера в свои возможности и будущий успех – вот самое главное качество Загитовой»

Психолог Татьяна Маремпольская оценила интервью Алины Загитовой Надежде Стрелец.

«В словах Загитовой в ее последнем интервью не вижу никакой лжи. Что касается ЧСВ (чувства собственной важности), то у Алины есть завышенное чувство собственного достоинства.

Подчеркиваю, у нее завышено именно достоинство. Она ориентируется на своего кумира Алину Кабаеву – великую спортсменку и мировую чемпионку. После падения Загитовой на чемпионате мира лично Кабаева позвонила и поддержала Алину и сказала – не сдаваться, это твой путь.

Если бы она сдалась, то стала бы просто чемпионкой, а так она показала себя как большая личность. Поддержка Кабаевой очень сильно помогла Алине не сломаться. Представляете, что произошло внутри у девочки, когда ей позвонила и поддержала кумир детства?

Поэтому по ее словам можно составить следующую характеристику. Главное для Алины – не сдаваться, а добиваться успеха. И Загитова не сдалась. Она продолжила тренироваться.

У нее шоу, она выступала на многих соревнованиях, взяла себя в руки, продолжила тренироваться. У нее врожденное – идти вперед, начинать снова и снова, быть верной и приверженной себе, верить в победу, в свою мечту, в себя, не предавать себя и свою мечту.

Уверенность в себе – это качество из разряда психической устойчивости. Психика должна быть устойчивой у спортсменки, и у Загитовой это есть. Большая уверенность в себе, вера в свои возможности и свой будущий успех – вот это самое главное качество Загитовой.

Стремление идти к целям и реализовывать их, умение полностью сосредоточиться на поставленных задачах и целях, и главное – любовь к соревновательному процессу.

Загитова понимает, если нет любви к соревнованиям нет, то ты никогда не будешь победителем. Именно благодаря упорству и преодолению себя у Загитовой и выработалось очень высокое чувство собственного достоинства», – сказала Маремпольская.

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