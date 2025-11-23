Мишина и Галлямов сорвали поддержку на втором подряд этапе Гран-при России и снова заняли 2-е место

Мишина и Галлямов сорвали поддержку на втором подряд этапе Гран-при России.

Действующие чемпионы России в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов сорвали поддержку в произвольной программе на втором подряд этапе Гран-при страны.

Сегодня дуэт не смог выполнить элемент на турнире в Омске и занял 2-е место, уступив Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову по сумме программ.

В ноябре на этапе Гран-при в Казани Мишина и Галлямов также сорвали поддержку и стали серебряными призерами. Тогда первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира и Европы, бронзовые призеры Олимпийских игр, трехкратные чемпионы России.

«Соблюдай хотя бы приличия». Ссора Мишиной и Галлямова после краха в прокате