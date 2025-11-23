Садкова обнялась с судьей Трусовой после победы на Гран-при в Омске. Только Трусова поставила Садкову первой в короткой программе в Казани

Фигуристка Дарья Садкова обнялась с судьей Региной Трусовой по окончании этапа Гран-при России в Омске.

На это обратил внимание телеграм-канал figurexing.

Сегодня Садкова выиграла турнир в Омске, а ранее стала серебряным призером этапа Гран-при в Казани, где уступила Дине Хуснутдиновой.

8 ноября в Казани Садкова стала третьей в короткой программе . При этом Регина Трусова была единственной из судей, кто поставил Дарью на первое место после того проката.

«Безотносительно объятий – статистически расхождение между Садковой и Хуснутдиновой в протоколе Трусовой очень маленькое. С разрывом в 0,6 невозможно говорить об умысле: это просто пара надбавок или чуть более высокие компоненты.

По сути у судьи №1 (Ларисы Казьминой – прим. Спортс’’) практически тот же расклад, только в его случае эти десятые сыграли в другую сторону. У арбитра №4 (Анастасии Юрченко – прим. Спортс’’), например, отклонения от средних намного существеннее, так как идут в обе стороны», – написала журналист Полина Крутихина в комментариях к посту figurexing.

Скриншоты: трансляция Первого канала.