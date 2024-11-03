Лыжница Степанова – Загитовой: «Это ко мне Губерниев неравнодушен! Господин назначил меня любимой женой»
Лыжница Степанова считает, что Губерниев неравнодушен к ней, а не Загитовой.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец предположила, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев к ней неравнодушен.
Губерниев неоднократно иронично высказывался о фигуристке.
«Это ко мне Губерниев неравнодушен! Господин назначил меня любимой женой!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
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