Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье

26-27 октября пройдет второй этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

26 октября, суббота

Пары, короткая программа

0:00

Женщины, короткая программа

1:25

Танцы на льду, ритм-танец

19:15

Мужчины, короткая программа

20:55

Пары, произвольная программа

23:55

27 октября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

1:10

Мужчины, произвольная программа

18:00

Танцы на льду, произвольный танец

20:10

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское.

Состав участников

Женщины : Сара-Мод Дюпюи, Кайя Руйтер, Маделин Скизас (все – Канада), Рино Мацуике, Каори Сакамото, Хана Йошида (все – Япония), Ким Йе Лим, Ви Со Ен (обе – Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Кимми Репонд (Швейцария), Алиса Лью, Элис Лин-Грейси (обе – США).

Мужчины : Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев, Алекса Ракич, Роман Садовский (все – Канада), Люк Экономидес (Франция), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани (Италия), Шун Сато, Сота Ямамото (оба – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Джейсон Браун, Илья Малинин (оба – США).

Пары : Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (все – Канада), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан).

Танцы на льду : Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Алисия Фаббри – Пол Айер, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Марджори Лажуа – Захари Лага (все – Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Эмили Братти – Иэн Сомервилль, Уна Браун – Гэйдж Браун, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США).

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте