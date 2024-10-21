Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Галифакс, Канада
26 октября, суббота
Пары, короткая программа
0:00
Женщины, короткая программа
1:25
Танцы на льду, ритм-танец
19:15
Мужчины, короткая программа
20:55
Пары, произвольная программа
23:55
27 октября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
1:10
Мужчины, произвольная программа
18:00
Танцы на льду, произвольный танец
20:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников
Женщины: Сара-Мод Дюпюи, Кайя Руйтер, Маделин Скизас (все – Канада), Рино Мацуике, Каори Сакамото, Хана Йошида (все – Япония), Ким Йе Лим, Ви Со Ен (обе – Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Кимми Репонд (Швейцария), Алиса Лью, Элис Лин-Грейси (обе – США).
Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев, Алекса Ракич, Роман Садовский (все – Канада), Люк Экономидес (Франция), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани (Италия), Шун Сато, Сота Ямамото (оба – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Джейсон Браун, Илья Малинин (оба – США).
Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (все – Канада), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан).
Танцы на льду: Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Алисия Фаббри – Пол Айер, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Марджори Лажуа – Захари Лага (все – Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Эмили Братти – Иэн Сомервилль, Уна Браун – Гэйдж Браун, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США).
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
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