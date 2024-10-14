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Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Чок и Бейтс

19 октября в США стартует международный Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

19 октября, суббота

Пары, короткая программа

2:00

Женщины, короткая программа

3:25

Танцы на льду, ритм-танец

21:00

Пары, произвольная программа

22:45

20 октября, воскресенье

Мужчины, короткая программа

1:15

Женщины, произвольная программа

3:05

Мужчины, произвольная программа

19:05

Танцы на льду, произвольный танец

21:20

21 октября, понедельник

2:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников

Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Элис Лин-Грейси (все – США), Юна Аоки, Вакаба Хигучи, Ринка Ватанабе (все – Япония), Нина Пинзарроне (Бельгия), Ольга Микутина (Австрия), Леа Серна (Франция), Ким Мин Чхэ (Южная Корея), Софья Степченко (Латвия), Ливия Кайзер (Швейцария).

Мужчины: Илья Малинин, Максим Наумов, Лукас Бруссард (все – США), Уэсли Чу (Канада), Кевин Аймо, Франсуа Пито (оба – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Као Миура, Коширо Шимада, Нозому Йошиока (все – Япония), Денис Васильев (Латвия), Донован Каррильо (Мексика).

Пары: Алиса Ефимова – Миша Митрофанов, Элли Кам – Дэнни О’Ши, Кэти Макбет – Даниил Паркман (все – США).Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания).

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Лиа Несет – Артем Маркелов, Изабелла Флорес – Иван Десятов (все – США), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Элибет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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Элис Лин-Грейси
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