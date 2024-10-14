Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Чок и Бейтс
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Аллен, США
19 октября, суббота
Пары, короткая программа
2:00
Женщины, короткая программа
3:25
Танцы на льду, ритм-танец
21:00
Пары, произвольная программа
22:45
20 октября, воскресенье
Мужчины, короткая программа
1:15
Женщины, произвольная программа
3:05
Мужчины, произвольная программа
19:05
Танцы на льду, произвольный танец
21:20
21 октября, понедельник
2:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников
Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Элис Лин-Грейси (все – США), Юна Аоки, Вакаба Хигучи, Ринка Ватанабе (все – Япония), Нина Пинзарроне (Бельгия), Ольга Микутина (Австрия), Леа Серна (Франция), Ким Мин Чхэ (Южная Корея), Софья Степченко (Латвия), Ливия Кайзер (Швейцария).
Мужчины: Илья Малинин, Максим Наумов, Лукас Бруссард (все – США), Уэсли Чу (Канада), Кевин Аймо, Франсуа Пито (оба – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Као Миура, Коширо Шимада, Нозому Йошиока (все – Япония), Денис Васильев (Латвия), Донован Каррильо (Мексика).
Пары: Алиса Ефимова – Миша Митрофанов, Элли Кам – Дэнни О’Ши, Кэти Макбет – Даниил Паркман (все – США).Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания).
Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Лиа Несет – Артем Маркелов, Изабелла Флорес – Иван Десятов (все – США), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Элибет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль).
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