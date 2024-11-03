Козловский о Бойковой: «Саша, несмотря на глупую ошибку на выбросе, держала программу до конца»

Дмитрий Козловский высказался об ошибке Александры Бойковой на выбросе.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на этапе Гран-при России «Идель» в Казани. Вторыми стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Всего на турнире выступали две спортивные пары.

«Испытывал проблему с плечом. Но было два позитивных момента — Саша, несмотря на глупую ошибку на выбросе, держала программу до конца, второе — мы доделали до конца поддержку, которая была на грани срыва. Две программы были представлены достойно.

Четверного выброса не будет в первой половине сезона. Нужно чисто катать. На Панина был эксперимент — там из-за выброса пострадала целостность программы», — сказал Козловский.