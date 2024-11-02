Дмитрий Козловский: «Просто приехать и забрать медаль – неинтересно. Хочется в прокате показывать все лучшее, получать заслуженные рекордные баллы»

Фигурист Дмитрий Козловский высказался о конкуренции в парном катании.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на Гран-при Росси в Казани. На турнире выступало две спортивные пары.

«Получается, тут все в призах изначально. Но для нас никакой разницы нет, сколько соперников. Вот с нашими главными соперниками выступать уже интереснее, есть своя мотивация.

Вообще, на российском уровне мы выиграли все, поэтому сейчас борьба идет уже за принципиальные позиции, за рекорды, выступление на грани своих возможностей. Просто приехать и забрать медаль – неинтересно. Хочется в прокате показывать все лучшее, грандиозное, получать заслуженные рекордные баллы.

Я придерживаюсь позиции, чтобы на каждом были все самые сильные, таких турниров даже, как чемпионат Европы или чемпионат четырех континентов, не было. Чтобы на каждом турнире подряд были лучшие. Только серия Гран-при весь сезон и затем финал.

Мы в любом случае выступаем минимум по семь раз за сезон. И если будет по 7-9 турниров высококлассных за сезон, который длится, условно, 8-9 месяцев – почему нет? Выступать раз в месяц – не думаю, что будет перебор», – сказал Козловский.