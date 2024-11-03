Загитова о сравнениях: «В комментариях очень часто пишут «Бузова №2». Я этим горжусь, для меня это похвала»

Алина Загитова заявила, что гордится сравнениями с певицей Ольгой Бузовой.

«В комментариях очень часто пишут «Бузова №2». Я этим горжусь, для меня это похвала. Что она прошла, но она не останавливается, а идет дальше.

Она меня поддерживала на «Ледниковом периоде»: говорила «давай, ты сможешь», «молодец», «у тебя все хорошо получается». Это меня мотивировало, конечно», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Надежде Стрелец.