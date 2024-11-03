Загитова о сравнениях: «В комментариях очень часто пишут «Бузова №2». Я этим горжусь, для меня это похвала»
Алина Загитова заявила, что гордится сравнениями с певицей Ольгой Бузовой.
«В комментариях очень часто пишут «Бузова №2». Я этим горжусь, для меня это похвала. Что она прошла, но она не останавливается, а идет дальше.
Она меня поддерживала на «Ледниковом периоде»: говорила «давай, ты сможешь», «молодец», «у тебя все хорошо получается». Это меня мотивировало, конечно», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Надежде Стрелец.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
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