Вероника Яметова: «Хочется подобраться к тройке сильнейших на чемпионате России и, может быть, войти в нее»

Фигуристка Вероника Яметова хочет войти в топ-3 на чемпионате России.

Сегодня Яметова стала второй на этапе Гран-при России в Казани (220,84 балла). Победила Аделия Петросян (241,55), третье место заняла Дарья Садкова (210,63).

«Хочется подобраться к тройке сильнейших на чемпионате России и, быть может, войти в нее. Но для этого нужно много работать. Так что зависит от обстоятельств, загадывать прямо сейчас не хотелось бы», – сказала Яметова.

Чемпионат России пройдет с 18 по 23 декабря в Омске.