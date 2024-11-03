Вероника Яметова: «Хочется подобраться к тройке сильнейших на чемпионате России и, может быть, войти в нее»
Фигуристка Вероника Яметова хочет войти в топ-3 на чемпионате России.
Сегодня Яметова стала второй на этапе Гран-при России в Казани (220,84 балла). Победила Аделия Петросян (241,55), третье место заняла Дарья Садкова (210,63).
«Хочется подобраться к тройке сильнейших на чемпионате России и, быть может, войти в нее. Но для этого нужно много работать. Так что зависит от обстоятельств, загадывать прямо сейчас не хотелось бы», – сказала Яметова.
Чемпионат России пройдет с 18 по 23 декабря в Омске.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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