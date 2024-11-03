«А я говорила! Вращение сделал – за сотку пробил. Я молодец?» Загитова сняла влог на Гран-при в Казани
Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой на Гран-при России в Казани.
Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами, выступавшими в короткой программе. Накануне первое место занял Владислав Дикиджи, набравший 101,45 балла.
«Вот! А я говорила! Вращение сделал – за сотку пробил. Я молодец?» – сказала Загитова, комментируя прокат Дикиджи.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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