Петросян заявила два четверных и тройной аксель на Гран-при в Казани, Садкова – два квада, Парамонова – один

Три фигуристки заявили прыжки ультра-си в произвольной программе Гран-при России.

Этап соревнований завершится сегодня в Казани.

Мария Парамонова планирует исполнить четверной сальхов, Дарья Садкова - два четверных тулупа (один сольный и один в каскаде с двойным тулупом)

Аделия Петросян заявила тройной аксель и два четверных тулупа (также сольный и в каскаде с двойным).

После короткой программы на Гран-при лидирует Петросян (85,67 балла), Садкова идет на седьмом месте (61,24), Парамонова – на восьмом (59,65).