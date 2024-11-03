Петросян заявила два четверных и тройной аксель на Гран-при в Казани, Садкова – два квада, Парамонова – один
Три фигуристки заявили прыжки ультра-си в произвольной программе Гран-при России.
Этап соревнований завершится сегодня в Казани.
Мария Парамонова планирует исполнить четверной сальхов, Дарья Садкова - два четверных тулупа (один сольный и один в каскаде с двойным тулупом)
Аделия Петросян заявила тройной аксель и два четверных тулупа (также сольный и в каскаде с двойным).
После короткой программы на Гран-при лидирует Петросян (85,67 балла), Садкова идет на седьмом месте (61,24), Парамонова – на восьмом (59,65).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ФФККР
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