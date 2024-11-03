Дарья Садкова: «Вчера было очень тяжело вернуться в ресурсное состояние. Поплакала, успокоилась, а потом опять накрывали эмоции»

Дарья Садкова рассказала, что тяжело восприняла неудачный прокат короткой.

В короткой программе на Гран-при России в Казани Садкова заняла 7-е место с 61,24 баллами. За прокат произвольной с двумя четверными прыжками она получила 149,39.

«Вчера было очень тяжело снова вернуться в ресурсное состояние. Я говорила на чемпионате Москвы, что стала спокойнее воспринимать неудачи. Сначала так и было, потом меня начало накрывать – поплакала, успокоилась, а потом опять накрывали эмоции.

Было тяжело заснуть из-за своих мыслей. Сегодня на тренировке зарядилась энергией – слушала музыку, пока делала прическу и макияж во время разминки. Настраивала себя. Было волнительно, хотелось реабилитироваться после неудачного проката короткой. Надеюсь, получилось.

Изначально настраивалась на два четверных. На тренировках катала с двумя квадами, поставила цель проехать стабильно. Настроиться было тяжело. От первого тулупа зависело, буду ли делать второй. Если бы упала, пошла бы на тройной флип», – сказала фигуристка.