Алина Загитова: «Губерниев точно неравнодушен ко мне»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что к ней «неравнодушен» Дмитрий Губерниев.
Ранее спортивный комментатор несколько раз иронично высказывался о фигуристке.
– Один из твоих активных критиков – Дмитрий Губерниев. Что у вас за история отношений?
– Он точно неравнодушен ко мне. Передаем ему привет: привет! Здравствуйте! – ответила Загитова в интервью Надежде Стрелец.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
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