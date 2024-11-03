Алина Загитова: «Губерниев точно неравнодушен ко мне»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что к ней «неравнодушен» Дмитрий Губерниев.

Ранее спортивный комментатор несколько раз иронично высказывался о фигуристке.

– Один из твоих активных критиков – Дмитрий Губерниев. Что у вас за история отношений?

– Он точно неравнодушен ко мне. Передаем ему привет: привет! Здравствуйте! – ответила Загитова в интервью Надежде Стрелец.