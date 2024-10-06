Дмитрий Губерниев: «Без всякого сомнения, Загитова выросла как журналистка. Она сейчас где-то в районе Альфа Центавра летит на космолете»

Губерниев иронично высказался о прогрессе Алины Загитовой в журналистике.

– Загитова действительно выросла как журналистка и комментатор после ваших советов?

– Последний мой совет Алине – брать пример с Жени Медведевой. Я посмотрел интервью с Романом Костомаровым: Женька умна, красива и великолепна!

Алине надо брать пример. Иногда необязательно выигрывать Олимпиаду, чтобы потом быть великолепной.

Без всяких сомнений, Алина выросла как журналистка. Она выросла, что сейчас примерно где-то в районе Альфа Центавра летит. На космолете, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Почему Алина Загитова все больше раздражает