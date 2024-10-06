Дмитрий Губерниев: «Без всякого сомнения, Загитова выросла как журналистка. Она сейчас где-то в районе Альфа Центавра летит на космолете»
Губерниев иронично высказался о прогрессе Алины Загитовой в журналистике.
– Загитова действительно выросла как журналистка и комментатор после ваших советов?
– Последний мой совет Алине – брать пример с Жени Медведевой. Я посмотрел интервью с Романом Костомаровым: Женька умна, красива и великолепна!
Алине надо брать пример. Иногда необязательно выигрывать Олимпиаду, чтобы потом быть великолепной.
Без всяких сомнений, Алина выросла как журналистка. Она выросла, что сейчас примерно где-то в районе Альфа Центавра летит. На космолете, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости