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Дмитрий Губерниев: «Без всякого сомнения, Загитова выросла как журналистка. Она сейчас где-то в районе Альфа Центавра летит на космолете»

Губерниев иронично высказался о прогрессе Алины Загитовой в журналистике.

– Загитова действительно выросла как журналистка и комментатор после ваших советов?

Последний мой совет Алине – брать пример с Жени Медведевой. Я посмотрел интервью с Романом Костомаровым: Женька умна, красива и великолепна!

Алине надо брать пример. Иногда необязательно выигрывать Олимпиаду, чтобы потом быть великолепной.

Без всяких сомнений, Алина выросла как журналистка. Она выросла, что сейчас примерно где-то в районе Альфа Центавра летит. На космолете, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Почему Алина Загитова все больше раздражает

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
женское катание
logoАлина Загитова
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