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Дмитрий Губерниев: «Советую Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Умница и красавица»

Губерниев посоветовал Алине Загитовой брать пример с Евгении Медведевой.

«Я хочу посоветовать Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Она умница и красавица.

Алина, берите с нее пример. И здесь как раз золотой олимпийской медалью прикрыться не получится», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

Почему Алина Загитова все больше раздражает

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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