Дмитрий Губерниев: «Советую Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Умница и красавица»
Губерниев посоветовал Алине Загитовой брать пример с Евгении Медведевой.
«Я хочу посоветовать Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Она умница и красавица.
Алина, берите с нее пример. И здесь как раз золотой олимпийской медалью прикрыться не получится», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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