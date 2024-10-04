Дмитрий Губерниев: «Советую Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Умница и красавица»

Губерниев посоветовал Алине Загитовой брать пример с Евгении Медведевой.

«Я хочу посоветовать Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Она умница и красавица.

Алина, берите с нее пример. И здесь как раз золотой олимпийской медалью прикрыться не получится», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Почему Алина Загитова все больше раздражает

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0