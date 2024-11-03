Загитова о питании: «После приостановки карьеры я очень сильно набрала – 7-8 кг. Когда начинаются женские переходы, у тебя случается стресс с организмом»

Алина Загитова рассказала о проблемах с питанием после приостановки карьеры.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прекратила выступления после сезона-2019/20.

«После того, как я приостановила карьеру, я прям очень сильно набрала – около 7-8 кг. Я просто ела все подряд, я уже не хотела есть, но все равно ела. Я дорвалась.

В юношеском возрасте ты более силен физически. Потом, когда начинаются женские переходы – и тут выросло, и тело оформилось. И уже не столько ты нагрузки можешь вывозить, у тебя случается некий стресс с организмом. И ты не знаешь, как с этим бороться.

Конечно, тренеры в какой-то степени подсказывали, но ты должен сам привыкнуть к новому телу, потому что иногда оно тебя не слушалось. Все то же самое ты делаешь, но у тебя не получается.

У нас такой сложнокоординационный вид спорта – и буквально 2 дня отдыха, даже день, и ты пытаешься заново себя собрать по кусочкам. Даже сейчас по факту я могла бы отдыхать больше по времени, но я пытаюсь каждый день по часу выходить на лед, чтобы чувствовать свое тело. На данный момент я уже не смогу сделать те элементы, которые я делала в 15 лет», – рассказала Загитова в интервью Надежде Стрелец.