Загитова о питании: «После приостановки карьеры я очень сильно набрала – 7-8 кг. Когда начинаются женские переходы, у тебя случается стресс с организмом»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прекратила выступления после сезона-2019/20.
«После того, как я приостановила карьеру, я прям очень сильно набрала – около 7-8 кг. Я просто ела все подряд, я уже не хотела есть, но все равно ела. Я дорвалась.
В юношеском возрасте ты более силен физически. Потом, когда начинаются женские переходы – и тут выросло, и тело оформилось. И уже не столько ты нагрузки можешь вывозить, у тебя случается некий стресс с организмом. И ты не знаешь, как с этим бороться.
Конечно, тренеры в какой-то степени подсказывали, но ты должен сам привыкнуть к новому телу, потому что иногда оно тебя не слушалось. Все то же самое ты делаешь, но у тебя не получается.
У нас такой сложнокоординационный вид спорта – и буквально 2 дня отдыха, даже день, и ты пытаешься заново себя собрать по кусочкам. Даже сейчас по факту я могла бы отдыхать больше по времени, но я пытаюсь каждый день по часу выходить на лед, чтобы чувствовать свое тело. На данный момент я уже не смогу сделать те элементы, которые я делала в 15 лет», – рассказала Загитова в интервью Надежде Стрелец.
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