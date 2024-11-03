Дикиджи о прическе: «Мне нравится объем. Но из-за того, что я боюсь облысеть, химию делать больше нельзя»

Владислав Дикиджи рассказал, что боится облысеть из-за химической завивки.

Фигурист пообщался с Алиной Загитовой на этапе Гран-при России в Казани, где он занимает первое место после короткой программы.

Загитова: Ты поменял прическу?

Дикиджи: Немножко, да. Я же химию раньше делал. Мне нравится объем волос. Но из-за того, что я боюсь облысеть, химию делать больше нельзя. И вот тут волосы есть – объем появляется. Поэтому я подумал: оставлю пока что.

Загитова: Тебе идет!