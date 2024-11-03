Дикиджи о прическе: «Мне нравится объем. Но из-за того, что я боюсь облысеть, химию делать больше нельзя»
Владислав Дикиджи рассказал, что боится облысеть из-за химической завивки.
Фигурист пообщался с Алиной Загитовой на этапе Гран-при России в Казани, где он занимает первое место после короткой программы.
Загитова: Ты поменял прическу?
Дикиджи: Немножко, да. Я же химию раньше делал. Мне нравится объем волос. Но из-за того, что я боюсь облысеть, химию делать больше нельзя. И вот тут волосы есть – объем появляется. Поэтому я подумал: оставлю пока что.
Загитова: Тебе идет!
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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