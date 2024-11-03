Ветлугин рассказал об идее с фонариком для программы: «Перед прокатом звучит предупреждение: не используйте съемку со вспышкой. Я думал, как это обойти»
Накануне Ветлугин занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.
– В определенный момент в дорожке под акцент в прыжочке у меня должен был появиться (зажигает фонарик на руке – Спортс’‘). И я бы махал-махал. И зритель бы нарушил правила.
У нас перед прокатом звучит предупреждение для зрителей: не используйте съемку со вспышкой, чтобы не привести к травмам спортсменов. Я думал, как бы это обойти. Спортсмен сам будет использовать вспышку, чтобы к травме не привести.
– Очень нестандартный выбор музыки.
– Валентин Николаевич (Молотов) очень долго вместе со мной не мог найти музыку подходящую для короткой. И просто у нас играло что-то, заиграл Агутин с Варум «Я буду всегда с тобой». Он такой: слушай. Я говорю: нет, она монотонная, но у Агутина есть «На серебряной луне» в такой же обработке, очень классно на лед ложится.
Мы послушали: почему бы нет? Если у Димки (Алиева) в прошлом году было «Любэ» – «А река течет», почему мне нельзя Агутина? – рассказал Ветлугин.
Скриншот: Первый канал.
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