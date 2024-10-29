Марк Кондратюк: «У меня были сомнения, что я смогу кататься так же, как в олимпийский сезон. Очень счастлив, что удалось не просто вернуться на тот же уровень, а пойти дальше»

Марк Кондратюк считает, что превзошел свой уровень олимпийского сезона.

Об этом фигурист высказался в рамках влога Алины Загитовой на Первом канале. Ранее он одержал победу на этапе Гран-при России в Магнитогорске, исполнив пять квадов в произвольной программе.

«Конечно, когда я выступаю, я хочу быть лучшим, хочу сделать больше. Быстрее, выше, сильнее – это все понятно.

Место, какое бы оно ни было, мне кажется, все-таки вторичное. Да, безусловно, когда мы на льду, мы соперничаем, мы соревнуемся – это очевидно, и это глупо отрицать. Но я не выхожу бороться с Женей, Димой, Петей, Васей... Я просто выхожу соревноваться и показывать себя.

Приятно побеждать, это тоже глупо отрицать. Не мне тебе рассказывать. Но я стараюсь относиться к этому спокойно. Меня не мотивируют медали как самоцель.

Доставляют удовольствие разные моменты: это могут быть и прыжки, и какие-то новые программы, новые элементы. Но глобально – просто то, что я катаюсь. У меня были периоды, когда мне было сложно кататься. У меня были периоды, когда у меня нога не поднималась, я в больнице лежал.

И у меня были сомнения в том, что я смогу кататься так же, как я катался, например, в олимпийский сезон. Когда я исполнял три четверных. И я очень счастлив, что мне удалось не просто вернуться на тот же уровень, а пойти дальше.

Я не знаю, что будет завтра. Может, будет хуже. Может, будет лучше. Я не знаю. Но сегодня и на контрольных прокатах, и, дай бог, еще когда-нибудь, я просто счастлив, что это есть в моей жизни и это продолжается. И надеюсь, будет продолжаться максимально долго», – сказал Кондратюк .