Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
Роман Савосин рассказал, что сдерживал слезы после выступления на Гран-при.
Ранее фигурист занял второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
– Что с настроением у тебя было в «кисс энд край»?
– Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Поэтому немножко на эмоции пробило.
– А чего такое?
– Ну, сложно… Я знал, как ребята проехали, к сожалению. Это давило. Плюс ко всему, начал программу с неудачного прыжка, а для меня это, к сожалению, обычно плохо. Мне очень тяжело после этого собраться. Было много сложных для меня вещей, с которыми мне удалось справиться, – сказал Савосин, отвечая на вопросы Алины Загитовой в ее влоге для Первого канала.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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