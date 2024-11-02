Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»

Ветлугин рассказал, какие прыжки будет исполнять на Гран-при России в Казани.

– Тренировка прошла хорошо, без нервов. Все прыжки повторил. Все, готов.

– Будут ли какие-то изменения в контенте?

– Да, если в прошлом я на аксель, на тулуп заходил, то в этом году мы сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц.

– Есть такая тенденция в мужском одиночном катании, что все гонятся за четверными прыжками, а вот именно на вращения и дорожки не делают акценты.

– Сделаю. Специально для тебя сделаю акцент на вращении и дорожке, ха-ха.

Действительно ввиду того, что я не могу позволить себе сделать столько четверных, сколько сегодняшние условия диктуют, мне нужно чем-то добирать еще. За счет этого приходится и необходимо, и, в общем-то, я должен это делать, – сказал Матвей Ветлугин во влоге Алины Загитовой .