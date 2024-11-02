  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»
3

Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»

Ветлугин рассказал, какие прыжки будет исполнять на Гран-при России в Казани.

– Тренировка прошла хорошо, без нервов. Все прыжки повторил. Все, готов.

– Будут ли какие-то изменения в контенте?

– Да, если в прошлом я на аксель, на тулуп заходил, то в этом году мы сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц.

– Есть такая тенденция в мужском одиночном катании, что все гонятся за четверными прыжками, а вот именно на вращения и дорожки не делают акценты.

– Сделаю. Специально для тебя сделаю акцент на вращении и дорожке, ха-ха.

Действительно ввиду того, что я не могу позволить себе сделать столько четверных, сколько сегодняшние условия диктуют, мне нужно чем-то добирать еще. За счет этого приходится и необходимо, и, в общем-то, я должен это делать, – сказал Матвей Ветлугин во влоге Алины Загитовой.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoсборная России
мужское катание
logoАлина Загитова
logoМатвей Ветлугин
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Ветлугин, Даниелян, Федоров, Ковалев покажут короткие программы
8сегодня, 06:20
Составы команд фигурной «Лиги чемпионов» в России: Петросян – за «Сивучей», Дикиджи – за «Леопардов», Бойкова и Козловский – за «Манулов»
58вчера, 14:30
Тренды фигурки: атака на Жулина, упадок у женщин, хитрый Малинин vs «странненький» Кондратюк
631 октября, 09:34Подкасты
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Галлямов: «В 2021 году мы с Мишиной выиграли турнир Finlandia Trophy. Нам показали чек на 4000 евро на двоих, но денег мы так и не дождались»
2 минуты назад
Дарья Садкова: «У меня был тяжелый период с февраля-марта до августа. На тренировках не получалось, и я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции»
337 минут назад
Яметова о четверных: «Пока что работаем, не хочется рисковать и вставлять в программу. Может, после всех основных стартов будем пробовать»
242 минуты назад
Даниил Глейхенгауз: «Немного изменили подготовку Петросян. Надеюсь, что это приведет к результату, и не будет никаких бабочек»
446 минут назад
Гран-при России. «Идель». Петросян, Садкова, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
18сегодня, 07:45
Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Ветлугин, Даниелян, Федоров, Ковалев покажут короткие программы
8сегодня, 06:20
Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Хабибуллина и Княжук представят короткие программы
8сегодня, 06:20
Гран-при Франции. Цзинь Боян, Селевко, Томоно, Торгашев, Шайдоров, Сяо Хим Фа и Мемола покажут произвольные программы
5сегодня, 06:07
Гран-при Франции. Хазе и Володин, Гейниш и Чигирев, Конти и Мачии, Ефимова и Митрофанов выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:07
Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы
1сегодня, 06:06
Ко всем новостям
Последние новости
Гербольдт о возвращении Валиевой: «Это сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени»
3вчера, 20:44
Марк Кондратюк: «Для меня это огромная честь – кататься с Ягудиным. У нас общий парный номер в шоу, будем бороться на равных»
вчера, 15:54
Ким Чхэ Ен: «Я очень обрадовалась, набрав 70 баллов. Сегодня очень нервничала и думала, что катаюсь медленно»
2вчера, 15:02
Ягудин о ведущих «Ледникового периода»: «Решает Первый канал. Загитова и Медведева – классные девчонки»
1вчера, 14:51
Ирина Роднина: «Зачем запрещать Хэллоуин, чем он отличается от колядок? Мы тогда можем запрещать очень многое»
30вчера, 13:52
Пестова о победе на Гран-при в Казани: «По оценкам не получилось спрогрессировать. Услышали все, над чем надо работать, будем исправляться»
31 октября, 14:56
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
131 октября, 04:20
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
1529 октября, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
1029 октября, 16:30
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
328 октября, 08:59