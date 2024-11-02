Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»
– Тренировка прошла хорошо, без нервов. Все прыжки повторил. Все, готов.
– Будут ли какие-то изменения в контенте?
– Да, если в прошлом я на аксель, на тулуп заходил, то в этом году мы сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц.
– Есть такая тенденция в мужском одиночном катании, что все гонятся за четверными прыжками, а вот именно на вращения и дорожки не делают акценты.
– Сделаю. Специально для тебя сделаю акцент на вращении и дорожке, ха-ха.
Действительно ввиду того, что я не могу позволить себе сделать столько четверных, сколько сегодняшние условия диктуют, мне нужно чем-то добирать еще. За счет этого приходится и необходимо, и, в общем-то, я должен это делать, – сказал Матвей Ветлугин во влоге Алины Загитовой.
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