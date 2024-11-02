Владислав Дикиджи: «Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить»
Владислав Дикиджи рассказал, почему выбрал автомобиль марки BMW.
«Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить.
Когда меня (Егор) Мурашов прокатил на BMW, я понял, что люблю эту машину, запала сразу душа. Вот и загорелся желанием купить ее.
Думаю, что с парковкой проблем не будет, обычно где есть место, там и паркуюсь», – сказал Дикиджи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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