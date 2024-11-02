Владислав Дикиджи: «Идея музыки для короткой программы — Егора Мурашова. Сначала мне не понравилось, а потом переслушать захотелось»

Владислав Дикиджи рассказал, как создавалась его новая короткая программа.

Фигурист выступает в короткой под кавер песни Моби «Natural Blues». Он лидирует после первого дня соревнований на Гран-при России «Идель» в Казани с результатом 101,45 балла.

«Баллами доволен, конечно. Рад вернуться на соревновательный лед. Состояние здоровья у меня сейчас хорошее. Я готов. Восстановился.

В планах на завтра — четыре четверных: лутц, флип и два сальхова.

Идея музыки для короткой программы — Егора Мурашова. Сначала он мне скинул самый первый вариант, эту песню, этот кавер весь. Сначала мне не понравилось. Я отказал, прям вообще не зашло.

А потом часа через три мне переслушать захотелось, и в итоге я ее вообще слушал, не переставая. И поставили программу», — сказал Дикиджи в эфире «Первого канала».