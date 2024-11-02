Татьяна Тарасова: «Петросян сейчас лидер всего мирового фигурного катания»
Татьяна Тарасова назвала Аделию Петросян лидером мирового фигурного катания.
Сегодня 17-летняя фигуристка выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани (85,67 балла). Второй идет Вероника Яметова (74,40), третьей – Софья Важнова (68,30).
«Петросян прыгнула тройной аксель, в этом сезоне в короткой программе до нее никто его не прыгал. Очень высоко оценю выступление Аделии. Петросян сейчас лидер всего мирового фигурного катания. Все девушки сегодня катались довольно прилично, но Петросян каталась особенно», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Накануне американка Эмбер Гленн исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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