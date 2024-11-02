Вероника Яметова: «Общались с Загитовой на тему ультра-си, буду их пробовать на менее важных стартах»
Сегодня фигуристка стала второй в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (74,40 балла). Лидирует Аделия Петросян (85,67), третьей идет Софья Важнова (68,30).
– Выходила на прокат спокойно, не нервничала. Здесь особая атмосфера, зрители поддерживают. Больше упор сейчас делаю на программы, на прыжки.
– Что скажешь о своих новых программах?
– Обе нравятся, особенно произвольная, мне она заходит.
– Чувствуешь себя одним из лидеров российского фигурного катания?
– Я такой же спортсмен, как и все остальные. Корону на голову не надеваю, стараюсь нейтрально ко всему относиться. Огромная честь представлять Свердловскую область, зрители меня поддерживают.
– Ты закончила школу с красным аттестатом. Что дальше?
– Сейчас я учусь онлайн в Перми на тренера в колледже. Связываю свое будущее с тренерством в родном Екатеринбурге.
– Рассматриваешь элементы ультра‑си для выступлений?
– Накануне общались с Алиной Загитовой на эту тему, буду их пробовать на менее важных стартах, – ответила Яметова.
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