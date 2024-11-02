Аделия Петросян: «Я взрослею, меняюсь. Приходится много разговаривать с собой, собирать себя»

Аделия Петросян рассказала, что чувствует свое взросление.

Сегодня 17-летняя фигуристка выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани (85,67 балла), исполнив тройной аксель.

«Сегодня прокат дался немного тяжеловато, было волнительно, не знаю почему. Начала волноваться после шестиминутной разминки. Но я рада, что справилась. Мне не хочется снижать планку (отказываться от тройного акселя – Спортс’‘). Я стараюсь додержать этот прыжок, чтобы он не исчез.

Конечно, я взрослею, меняюсь. Мысли в голове появляются разные – и дома, и на тренировках... Приходится с этим справляться, как и другим девочкам. Приходится много разговаривать с собой, собирать себя. Я становлюсь ленивее, но заставляю себя.

Хотя в каких-то моментах сил становится больше. Я очень вспыльчивый человек, могу очень расстроиться и обрадоваться. Эти эмоциональные качели меня выбивают из колеи. В последний месяц с этим стало получше, но приходится себя сдерживать», – отметила Петросян .