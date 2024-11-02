Аделия Петросян прыгнула тройной аксель в короткой программе на Гран-при России в Казани

Аделия Петросян чисто откатала короткую программу с тройным акселем.

Фигуристка выступила на этапе Гран-при России «Идель» в Казани.

Помимо элемента ультра-си, Аделия прыгнула тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп, получила четвертый уровень за дорожку шагов и вращения.

Петросян получила за прокат 85,67 балла. Она опережает Веронику Яметову, ставшую второй, более чем на 11 баллов.