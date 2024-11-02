Дарья Садкова: «У меня был тяжелый период с февраля-марта до августа. На тренировках не получалось, и я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции»

Дарья Садкова рассказала, что у нее был тяжелый период весной и летом этого года.

– Судя по твоей тренировке, ты прямо набрала форму. Как ты это чувствуешь?

– Чувствую то же самое, что и видишь ты.

– Будет два четверных?

– Посмотрим. Мне очень хочется показать два, но там все, конечно, по ситуации. Сделаю первый – пойду на второй. Не сделаю первый – не пойду на второй.

– Так как я тоже тренируюсь на катке вместе с тобой, я порой вижу, как тебе сложно в тренировочном процессе. Расскажи, как ты справляешься с плохими тренировками, плохим настроением?

– Сейчас мне немножко полегче. У меня был тяжелый период по состоянию и по тренировкам, наверное, тоже с февраля-марта до августа. Когда на тренировках у меня не получалось, я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции и не могла из этого состояния выйти очень долго.

(Сейчас) анализирую, что нужно исправить, и если тренировка не заходит, то чуть-чуть попсихую – и все, успокаиваюсь.

– Цели на этот сезон?

– Показать более женственное катание. В прошлом году я выходила – самое главное прыжки сделать, а все остальное не важно. А сейчас я выхожу и стараюсь наслаждаться своим катанием, стараюсь что-то добавлять: голова, глаза, улыбочка.

– Ты тренируешь перед зеркалом, в зале?

– Скорее на льду. Когда остается время в конце тренировки – уже попрыгали, сделали вращения – еще отрабатываю какие-то движения, – сказала Садкова во влоге Алины Загитовой .