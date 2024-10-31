Тренды фигурки: атака на Жулина, упадок у женщин, хитрый Малинин vs «странненький» Кондратюк

Привет!

Российская серия Гран-при вошла в параллель с международной – пора сравнивать. В подкасте «Чистый хвост» большой разбор фигурных тенденций: куда движется мировая фигурка и вкусен ли сок, в котором варимся мы ?

Илья Малинин поменял тактику: квадов теперь меньше – в приоритете другое. Зато пятиквадки регулярно заколачивают в России – в лидерах Марк Кондратюк: изучаем плюсы, минусы и подводные камни (помимо «странненьких», но ярких программ).

Кажется, в танцах – и в мире, и у нас – готовится смена власти. Александр Жулин уже нервничает : его учеников Степанову/Букина почти догнали Хавронина/Нарижный – все по делу или это «искусственный путь»?

Пропажа ультра-си у женщин – каковы глубинные причины и неужели это во благо?

Павел Копачев , Полина Крутихина , Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили все очень подробно.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Трусова все-таки не возвращается на соревнования. Будем скучать?

5:24 почему Трусова выбирает шоу, а не Гран-при?

10:15 пять четверных российских парней в произвольной – это прогресс, но есть нюанс

19:38 плюсы, минусы и подводные камни Марка Кондратюка

28:39 Настя рассуждает о сходстве Фернандеса и Савосина

33:46 почему Малинин упрощает контент и зачем ему два этапа Гран-при подряд?

43:00 Полина объясняет, как Малинин прокачивает вторую оценку за счет программ под любимую музыку

49:03 «с женского катания надо сбросить бремя маскулинности»: куда пропали ультра-си у одиночниц?

58:08 Ваня о том, почему Сакамото и Хендрикс не способны улучшаться без конкуренции

1:01:13 длинные карьеры в моде только в парном катании?

1:07:00 стыдно ли не знать Ким, если ты фигуристка?

1:15:09 мощная танцевальная аналитика от Паши: Хавронина и Нарижный – идеальная пара? Должны ли волноваться Степанова и Букин?

1:20:16 Дэвис и Смолкин за неделю улучшились на 14 баллов – как так вышло?

1:25:58 Гиллес и Пуарье – будущие чемпионы мира?

1:32:57 разбираем произвольный Гиллес и Пуарье – возможно, лучший в сезоне

«Самая старая, но и самая здоровая». Интервью фигуристки, которая побеждает в 40+

Загитова не подвела в шоу с детьми: «круг на друзей», «свысока своего возраста», «сон – самое важное в жизни»

Кондратюк так хорош, что потягался бы с Малининым?

У Дэвис и Смолкина снова волшебно подскочили оценки. Схема – как в олимпийском сезоне

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф