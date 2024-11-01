Сяо Хим Фа сменил короткую на Гран-при Франции, выступив под Gangsta’s Paradise

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа поменял короткую программу на этапе Гран-при во Франции.

Адам исполнил прокат под песни Gangsta’s Paradise и X Gon Give It To Ya. Он упал с четверного тулупа и тройного акселя и получил 74,90 балла (восьмое место).

В октябре спортсмен одержал победу на Trophy Métropole Nice Côte d’Azur во Франции. Там он выступал с короткой под композицию SOS d’un terrien en détresse.

Скриншот: трансляция Okko.