Сяо Хим Фа сменил короткую на Гран-при Франции, выступив под Gangsta’s Paradise
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа поменял короткую программу на этапе Гран-при во Франции.
Адам исполнил прокат под песни Gangsta’s Paradise и X Gon Give It To Ya. Он упал с четверного тулупа и тройного акселя и получил 74,90 балла (восьмое место).
В октябре спортсмен одержал победу на Trophy Métropole Nice Côte d’Azur во Франции. Там он выступал с короткой под композицию SOS d’un terrien en détresse.
Скриншот: трансляция Okko.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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