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Сяо Хим Фа сменил короткую на Гран-при Франции, выступив под Gangsta’s Paradise

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа поменял короткую программу на этапе Гран-при во Франции.

Адам исполнил прокат под песни Gangsta’s Paradise и X Gon Give It To Ya. Он упал с четверного тулупа и тройного акселя и получил 74,90 балла (восьмое место).

В октябре спортсмен одержал победу на Trophy Métropole Nice Côte d’Azur во Франции. Там он выступал с короткой под композицию SOS d’un terrien en détresse.

Скриншот: трансляция Okko.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Адам Сяо Хим Фа
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