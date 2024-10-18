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Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа, Бричги, Александр и Михаил Селевко, Нордебак выйдут на лед с произвольными программами

19 октября мужчины разыграют медали на Кубке Ниццы по фигурному катанию.

ISU Challenger

Trophy Métropole Nice Côte d’Azur

Ницца, Франция

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 18:10 по московскому времени. 

Третья разминка

12. Ли Юйсян (Тайвань) 

13. Дэвид Льютон Брейн (Монако) 

14. Лиам Капейкис (США) 

15. Каспер Юханссон (Швеция) 

16. Джозеф Кляйн (США) 

17. Иван Шмуратко (Украина) 

Пятая разминка

18. Ли Си Хен (Южная Корея)

19. Михаил Селевко (Эстония) 

20. Андреас Нордебак (Швеция) 

21. Александр Селевко (Эстония) 

22. Лукас Бричги (Швейцария)

23. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

После короткой программы

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,74

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 87,98

3. Александр Селевко (Эстония) – 83,32

4. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,89

5. Михаил Селевко (Эстония) – 78,93

6. Ли Си Хен (Южная Корея) – 77,10

7. Иван Шмуратко (Украина) – 74,61

8. Джозеф Кляйн (США) – 69,89

9. Каспер Юханссон (Швеция) – 69,20

10. Лиам Капейкис (США) – 68,15

11. Дэвид Льютон Брейн (Монако) – 68,02

12. Ли Юйсян (Тайвань) – 66,17

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
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