Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы Бричги – 2-й, Александр Селевко – 3-й
Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на турнире серии ISU Challenger в Ницце.
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur
Ницца, Франция
Мужчины
Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,74
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 87,98
3. Александр Селевко (Эстония) – 83,32
4. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,89
5. Михаил Селевко (Эстония) – 78,93
6. Ли Си Хен (Южная Корея) – 77,10
7. Иван Шмуратко (Украина) – 74,61
8. Джозеф Кляйн (США) – 69,89
9. Каспер Юханссон (Швеция) – 69,20
10. Лиам Капейкис (США) – 68,15
11. Дэвид Льютон Брейн (Монако) – 68,02
12. Ли Юйсян (Тайвань) – 66,17
Расписание Trophy Métropole Nice Côte d’Azur: там выступят Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Бричги, Селевко
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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