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Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы Бричги – 2-й, Александр Селевко – 3-й

Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на турнире серии ISU Challenger в Ницце.

ISU Challenger

Trophy Métropole Nice Côte d’Azur

Ницца, Франция

Мужчины

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,74

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 87,98

3. Александр Селевко (Эстония) – 83,32

4. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,89

5. Михаил Селевко (Эстония) – 78,93

6. Ли Си Хен (Южная Корея) – 77,10

7. Иван Шмуратко (Украина) – 74,61

8. Джозеф Кляйн (США) – 69,89

9. Каспер Юханссон (Швеция) – 69,20

10. Лиам Капейкис (США) – 68,15

11. Дэвид Льютон Брейн (Монако) – 68,02

12. Ли Юйсян (Тайвань) – 66,17

Расписание Trophy Métropole Nice Côte d’Azur: там выступят Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Бричги, Селевко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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logoИван Шмуратко
Ли Си Хен
Адам Сяо Хим Фа
Чха Ен Хен
Михаил Селевко
Александр Селевко
Лукас Бричги
Арлет Леванди
Андреас Нордебак
Каспер Юханссон
Лиам Капейкис
Ландри Ле Ме
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