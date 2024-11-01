Мария Бутырская: «В теории, Трусова действительно может попасть на Олимпиаду в Милане, она не такая уж и старая, скажем так»
Ранее Трусова в интервью Forbes заявила: «Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться».
«В теории, Саша действительно может попасть на Олимпиаду в Милане, она не такая уж и старая, скажем так. Это молодая девочка, у нее есть какая-то цель, мечта, и Саша такая трудяга в этом плане.
Если все лишнее отбросить и начать готовиться именно к Олимпиаде, то все возможно. Считаю, это нормально.
Если у нас будет только одна квота, думаю, все будет решаться на отборочных соревнованиях. Просто так никто никого не отправит. Будет наверняка чемпионат страны или какие-то другие соревнования. И вот кто покажет себя в этот момент лучшим образом, тот и поедет на Олимпиаду.
Тут у федерации никаких предпочтений нет. Тем более, это не сегодня будет», — сказала Бутырская.
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