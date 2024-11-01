Жулин о шансах Трусовой выступить на Олимпиаде-2026: «Невозможно»
Александр Жулин оценил шансы Александры Трусовой выступить на Олимпиаде-2026.
Ранее Трусова в интервью Forbes заявила: «Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться».
— Возможно ли, на ваш взгляд, что Трусова поедет на вторую Олимпиаду в нынешних обстоятельствах и после такого простоя?
— Нет, невозможно, – сказал Жулин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости