Жулин о шансах Трусовой выступить на Олимпиаде-2026: «Невозможно»

Александр Жулин оценил шансы Александры Трусовой выступить на Олимпиаде-2026.

Ранее Трусова в интервью Forbes заявила: «Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться».

— Возможно ли, на ваш взгляд, что Трусова поедет на вторую Олимпиаду в нынешних обстоятельствах и после такого простоя?

— Нет, невозможно, – сказал Жулин.