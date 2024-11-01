Татьяна Тарасова: «По тому, что мы видели на сегодняшний день, Трусова не выиграет чемпионат России. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают»

Татьяна Тарасова считает, что Трусова не сможет отобраться на Олимпиаду-2026.

Ранее Трусова в интервью Forbes заявила: «Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться».

«Чтобы поехать на Олимпиаду, надо войти в сборную России, а там уже все будут готовиться. Никто никому не будет говорить, что пора готовиться.

Кто выиграет чемпионат России — тот и поедет. Надо пройти через внутренние соревнования, и не одни, выиграть их, а уже потом думать об Олимпийских играх. Победит Трусова — поедет, проиграет — кто-то другой.

По тому, что мы видели на сегодняшний день, Саша не выиграет чемпионат России. Надо тренироваться и выступать. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — сказала Тарасова.