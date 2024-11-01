Евгений Плющенко: «Если говорить о потенциальном выступлении Трусовой на Олимпиаде в Милане, то все реально, все возможно»

Евгений Плющенко считает, что Александра Трусова сможет отобраться на Олимпиаду.

Трусова (в замужестве Игнатова) – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

В сентябре 2024 года выступила на контрольных прокатах сборной России, но о продолжении спортивной карьеры не объявляла.

«Я никогда не подгонял Сашу, она сама приняла решение участвовать в прокатах, а я ее поддержал. Сказал ей, что она может сотворить историю.

Если она продолжит выступать, то еще раз сможет попасть в «Книгу рекордов Гиннесса». Еще никто в женском фигурном катании не возвращался после такого перерыва. Те, кто выступал раньше вместе с Сашей, уже закончили, а она все продолжает.

С ее стороны это была полноценная подготовка к прокатам. Она полностью погрузилась в процесс: занималась в зале, хореографией, танцами. У Саши много сил и энергии, поэтому возвращение зависит только от ее решения. Но для такого возвращения нужно от многого отказываться, практически от всего.

Если говорить о потенциальном выступлении Саши в Милане, то все реально, все возможно. К прокатам она готовилась месяц-полтора и за это время восстановила четверной лутц. Был на подходе и тройной аксель, были даже выездные попытки. Так что все зависит только от нее самой», – сказал Плющенко.