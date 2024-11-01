Александра Трусова: «У меня нет договоренностей, что я могу выступать только в шоу Плющенко. У него лучшие условия, а я всегда выбираю для себя лучшее»

Александра Игнатова высказалась о популярности и участии в ледовых шоу.

Трусова (в замужестве Игнатова) – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

— До Олимпиады у меня точно не было такой популярности. А самым крутым в моей карьере должен был стать новый контракт с adidas. Я участвовала в их рекламной кампании в России, а после Игр в Пекине должна была выходить на международный контракт. Мы уже начали обсуждать этот вопрос, но после отстранения все затихло.

— Игры в Пекине сделали вас известной во всем мире, но сразу после них российских фигуристов отстранили от международных соревнований, шоу, у вас отменялись мастер-классы в Европе. В этих условиях участие в ледовых шоу стало основным источником заработка для фигуристов?

— Да, все так. Можно, наверное, выезжать за счет рекламы, но шоу все равно остаются основной частью заработка, хоть и не единственной.

— У нас есть три главных продюсера ледовых шоу в стране: Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко. Вы тренируетесь с «Ангелами Плющенко» и выступаете в его шоу. Это накладывает на вас ограничения? В российском фигурном катании один спортсмен может выступать только у одного продюсера?

— У меня нет договоренностей, что я могу выступать только в представлениях Плющенко. У Авербуха я не выступала, а вот от Навки было предложение, но мы не смогли договориться по времени. И вообще, лучшие условия, на мой взгляд, у Евгения Викторовича, а я всегда выбираю для себя лучшее, — сказала Трусова .