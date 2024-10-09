Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу

Произойдет ли полноценное возвращение Александры Трусовой (Игантовой) ? Пожалуй, это главный вопрос российского сезона.

Саша еще не огласила решение, но в ее календаре просто нет места для соревнований.

1. Появление Трусовой на контрольных прокатах в сентябре – красивый сюжет. После двух сезонов в изоляции нашей фигурке нужна была встряска. А еще звезды. И выступление Александры идеально подошло началу сезона: Трусова притянула внимание болельщиков, показала новые программы, и все это без оценок и протоколов.

Но на прокатах повис вопрос: а будет ли возвращение на соревнования?

В середине лета Евгений Плющенко, у которого Саша готовилась к прокатам, торжественно объявил: «Трусова вернулась в спорт».

Через месяц тренер стал куда осторожнее: «Речи о возвращении в спорт не идет».

В это время Трусова тренировалась в основной группе «Ангелов», восстанавливала четверной лутц и дорабатывала программы.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

2. Саша изначально сказала, что готовится только к прокатам, а дальше посмотрит. После короткой ответила уклончиво: «Это для меня пробные прокаты, я пока не решила, буду ли возвращаться».

Зато звала на шоу и признавалась, что полноценные старты даются непросто: «Мне всегда тяжело выступать было, не могу сказать, что сильно изменилась, изменилось то, как тяжело кататься – форма не та, я намного выше и больше, тяжело в принципе, форма не позволяет мне легко кататься».

И после произвольной объяснила, чего ждать: «Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет – все тоже будет понятно».

3. Прошел почти месяц. Стало ли понятно без слов? Во многом да.

Российская серия Гран-при стартует уже 23 октября. Списков участников пока нет, но вряд ли Трусова заявится: она не выступала на небольших турнирах после прокатов, зато подтвердила участие сразу в нескольких шоу в разгар Гран-при.

● Во время 1-го этапа в Магнитогорске – шоу Плющенко в Санкт-Петербурге.

● Во время 2-го этапа в Казани – шоу Плющенко в Москве.

● Во время 4-го этапа в Москве – шоу Евгении Медведевой там же.

● За неделю до чемпионата России в Омске – шоу Плющенко в Минске (участие пока не подтверждено, но Трусова на афише).

Реально ли добавить в график еще и турниры? Как минимум – очень сложно. Хотя, например, в «Ледниковый период» ее не позвали именно из-за соревнований:

«Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал», – ответ Ильи Авербуха.

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

4. Трусова – не единственная топ-фигуристка, которая не торопится на старты. Алена Косторная пропустит часть сезона:

«Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований».

При этом Алена с Георгием Куницей выступят в шоу – это врачи разрешили. Их пару тоже увидим в проектах Плющенко в октябре и ноябре.

Но есть шанс, что Косторная выступит хотя бы на отдельных стартах. А вот такая перспектива для Трусовой кажется все менее реальной.

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?

В тексте использованы цитаты Sport24, ТАСС, «Матч ТВ» и сайта ФФККР.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф