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Александра Трусова: «Если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться»

Александра Трусова назвала условия своего возвращения в спорт.

Трусовой 20 лет, она является серебряным призером Олимпиады-2022 по фигурному катанию. Летом вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. 

— Как принималось решение об участии в контрольных прокатах?

— У меня давно была идея где-то выступить. Показать, что я могу, если захочу, вернуться на соревнования. Но нужна мотивация и понимание того, зачем мне это надо. 

Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: «Зачем ты выходишь кататься?» А я сама не знаю, зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: «Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает». Хотя это сейчас популярно. 

— То, что вы выступили на контрольных прокатах, означает полноценное возвращение к соревнованиям?

— Я пока не загадываю. Мне уже много лет по меркам фигурного катания, со здоровьем может всякое быть. Пока я могу, я катаюсь. Как только не смогу — перестану. Все будет зависеть от состояния здоровья. В прошлом году, например, у меня была серьезная травма бедра. Мне даже ходить было больно, о прокатах речи не шло.

— Вернуться в спорт именно сейчас имеет смысл, чтобы получить возможность выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане. В этом состоит ваш план?

— Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота.

— Но если допустят, то к старту Игр вы окажетесь вообще единственной фигуристкой из России, которую знают во всем мире — в том числе, знают судьи и функционеры. Это ведь важно в фигурном катании?

— Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться.

— Вы обсуждали возможное участие в Играх-2026 с Евгением Плющенко?

— Когда мы тренируемся, Евгений Викторович никогда не торопит и не убеждает меня выступать или не выступать. Он ждет, что скажу я. Он понимает, что самое важное — чтобы я не травмировалась, потому что здоровье важнее всего, — сказала Трусова. 

Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Forbes
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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