Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»

Алексей Ягудин не связывает спад женского катания в России с возрастным цензом.

– Можете проанализировать, почему девушки пошли вниз, а мужчины вверх?

– Это нормальное стечение обстоятельств, ты не можешь постоянно лидировать. Мы видели – Урманов, Кулик, Петренко, Ягудин, Плющенко, потом опять Плющенко – интересно было, а где наши девочки были?

Потом в какой-то момент поменялось: Липницкая, Туктамышева, Загитова, Медведева, Щербакова, Трусова, Косторная и так далее. Я не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст (Международный союз конькобежцев повысил возрастной ценз до 17 лет для участия во взрослых соревнованиях – Спортс’‘), потому что когда нет международных соревнований, это не должно сказываться.

Есть и Базылюк, Костылева и другие. Посмотрим, как сложится сезон.

– Верите, что кто-то до Милана (Олимпиады-2026 – Спортс’‘) доедет?

– Я вообще оптимист. Много статей прочитал: в зимних видах спорта более жесткие к нам, мы видим это по лыжам и биатлону и так далее. Летние – более лояльные. Скажется ли это – не знаю. Потому что норвежцы и финны могут какой-нибудь бойкот устроить, и тогда мировое сообщество потеряет большой пласт крутых лыжников и биатлонистов.

Но очень хочется, хотя бы по одной квоте! Я не особо верю, но очень хочу – как и многие. Не особо верю, потому что это позиция многих зимних видов спорта, – сказал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Ягудин .

Российские фигуристы не допускаются до турниров под эгидой ISU с 2022 года.