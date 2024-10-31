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Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»

Алексей Ягудин не связывает спад женского катания в России с возрастным цензом.

– Можете проанализировать, почему девушки пошли вниз, а мужчины вверх?

– Это нормальное стечение обстоятельств, ты не можешь постоянно лидировать. Мы видели – Урманов, Кулик, Петренко, Ягудин, Плющенко, потом опять Плющенко – интересно было, а где наши девочки были?

Потом в какой-то момент поменялось: Липницкая, Туктамышева, Загитова, Медведева, Щербакова, Трусова, Косторная и так далее. Я не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст (Международный союз конькобежцев повысил возрастной ценз до 17 лет для участия во взрослых соревнованиях – Спортс’‘), потому что когда нет международных соревнований, это не должно сказываться.

Есть и Базылюк, Костылева и другие. Посмотрим, как сложится сезон.

– Верите, что кто-то до Милана (Олимпиады-2026 – Спортс’‘) доедет?

– Я вообще оптимист. Много статей прочитал: в зимних видах спорта более жесткие к нам, мы видим это по лыжам и биатлону и так далее. Летние – более лояльные. Скажется ли это – не знаю. Потому что норвежцы и финны могут какой-нибудь бойкот устроить, и тогда мировое сообщество потеряет большой пласт крутых лыжников и биатлонистов.

Но очень хочется, хотя бы по одной квоте! Я не особо верю, но очень хочу – как и многие. Не особо верю, потому что это позиция многих зимних видов спорта, – сказал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Ягудин.

Российские фигуристы не допускаются до турниров под эгидой ISU с 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoЕвгений Плющенко
logoАлексей Ягудин
logoАлексей Урманов
logoсборная России
logoISU
Виктор Петренко
logoЕлизавета Туктамышева
мужское катание
женское катание
logoИлья Кулик
logoЮлия Липницкая
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлена Косторная
Елена Костылева
Маргарита Базылюк
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