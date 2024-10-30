Евгений Плющенко: «Трусова сама решит, когда ей возвращаться в спорт, нужно ли возвращаться. Я приму ее любое решение позитивно»

Евгений Плющенко заявил, что Александра Трусова тренируется каждый день.

Фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной в сентябре, но не объявляла, что будет соревноваться в текущем сезоне.

«Саша тренируется каждый день, мы только вернулись из Санкт-Петербурга, мы дали четыре потрясающих спектакля «Русалочка», в котором она в главной роли, она там прыгала и каскады 3-3, и тройные прыжки.

На тренировках она прыгает и четверные прыжки. Она уже взрослый спортсмен, она сама примет решение, когда ей возвращаться, нужно ли возвращаться, я приму ее любое решение позитивно», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго