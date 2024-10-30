Крылова о снятии Плесовских и Желтышева с Гран-при в Казани: «Марк порезал ногу Еве за два дня до отъезда. Будем готовиться к этапу в Москве»

Крылова объяснила причину снятия Плесовских и Желтышева с Гран-при в Казани.

Фигуристы были заявлены на третий этап Гран-при России среди юниоров «Идель».

«К сожалению, Марк порезал ногу Еве за два дня до отъезда в Казань, они планировали ехать.

Будем готовиться к этапу Гран‑при в Москве. Ева еще не начала кататься, надеюсь, что в скором времени выйдет (на лед), будем пытаться готовиться к Москве.

Сначала у Марка был вывих плеча, на месяц потерял форму, теперь (повреждение) у Евы. Мы не отчаиваемся, подлечимся и будем готовиться, — сказала Анжелика Крылова.