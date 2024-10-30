Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Литенко и Пахомов, Ростилова и Ауров выступят с произвольными танцами
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Идель»
Казань
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко
2. София Науменко – Артем Гаманов
3. Кристина Типун – Андрей Ганкевич
Вторая разминка
4. Александра Буторина – Кирилл Махов
5. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский
6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников
7. Анна Соболева – Матвей Чураков
Третья разминка
8. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов
9. Елизавета Ростилова – Денис Ауров
10. Лилия Литенко – Игнат Пахомов
11. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
После ритм-танца
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 66,58
2. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 60,81
3. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 56,67
4. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 56,26
5. Анна Соболева – Матвей Чураков – 54,86
6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 52,69
7. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский – 47,11
8. Александра Буторина – Кирилл Махов – 46,82
9. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 46,06
10. София Науменко – Артем Гаманов – 44,40
11. Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко – 34,76
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