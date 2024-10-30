0

Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Литенко и Пахомов, Ростилова и Ауров выступят с произвольными танцами

31 октября танцевальные дуэты разыграют награды на Гран-при среди юниоров в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко

2. София Науменко – Артем Гаманов

3. Кристина Типун – Андрей Ганкевич 

Вторая разминка

4. Александра Буторина – Кирилл Махов

5. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский 

6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников

7. Анна Соболева – Матвей Чураков

Третья разминка

8. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов

9. Елизавета Ростилова – Денис Ауров

10. Лилия Литенко – Игнат Пахомов

11. Зоя Пестова – Сергей Лагутов 

После ритм-танца

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 66,58

2. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 60,81

3. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 56,67

4. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 56,26

5. Анна Соболева – Матвей Чураков – 54,86

6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 52,69

7. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский – 47,11

8. Александра Буторина – Кирилл Махов – 46,82

9. Кристина Типун – Андрей Ганкевич – 46,06

10. София Науменко – Артем Гаманов – 44,40

11. Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко – 34,76

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoСерия Гран-при России
Александра Буторина
Идель
Зоя Пестова
Сергей Лагутов
Анна Соболева
Матвей Чураков
Игнат Пахомов
Лилия Литенко
Екатерина Богданова
Эмиль Хисамов
Елизавета Ростилова
Денис Ауров
Алиса Борисова
Дмитрий Карбовский
Таиса Мусурова
Иван Тертышников
София Науменко
Артем Гаманов
Ангелина Сенько
Тимофей Пилипенко
Кристина Типун
Андрей Ганкевич
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов лидируют после ритм-танца, Литенко и Пахомов – 2-е
6сегодня, 16:23
Базылюк, Андреева, Дзепка, Рубцова, Федотов, Воронов, Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей заявлены на этап юниорского Гран-при России в Казани
4222 октября, 12:16
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Горшенина и Макаров победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е, Пестова и Лагутов – 3-и
1111 октября, 12:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крылова о снятии Плесовских и Желтышева с Гран-при в Казани: «Марк порезал ногу Еве за два дня до отъезда. Будем готовиться к этапу в Москве»
1сегодня, 20:58
Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей, Меренкова и Галимов, Доможирова и Вегера представят произвольные программы
сегодня, 20:25
Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Вадим Воронов, Пузин, Солодников, Мальков выйдут на лед с короткими программами
5сегодня, 20:16
Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Андреева, Лисс, Рубцова, Дзепка, Ляшенко покажут короткие программы
10сегодня, 20:06
Мухортова о хобби: «Остановилась на брошках, заколках и эпоксидной смоле. Люди это покупают»
7сегодня, 19:31
Анастасия Мухортова: «Этери Тутберидзе приходит на тренировки, прокаты делаем перед ней. Замечания больше по хореографии, по музыкальности»
8сегодня, 19:24
Мухортова о переходе от Тарасова к Тихонову: «Хотели побольше работать с ним. В прошлом сезоне мы получали советы по элементам, и нам это прям помогало»
3сегодня, 18:56
Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Меренкова и Галимов – 3-и
69сегодня, 18:33
Гран-при России в Магнитогорске посетило больше зрителей, чем Гран-при Канады («СЭ»)
6сегодня, 18:32
Жулин о квадроберах: «Я считаю, что это идиотизм и они занимаются дебилизмом в высшей стадии!»
62сегодня, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
13вчера, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
10вчера, 16:30
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
228 октября, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1627 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54