Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Загребаева и Башуров, Плесовских и Желтышев выступят с ритм-танцами
30 октября юниорские танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на Гран-при в Казани.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Идель»
Казань
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов
Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский
Александра Буторина – Кирилл Махов
София Загребаева – Вениамин Башуров
Лилия Литенко – Игнат Пахомов
Таиса Мусурова – Иван Тертышников
София Науменко – Артем Гаманов
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Ева Плесовских – Марк Желтышев
Елизавета Ростилова – Денис Ауров
Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко
Анна Смирнова – Ярослав Нечаев
Анна Соболева – Матвей Чураков
Мария Сорокина – Арсений Антропов
Кристина Типун – Андрей Ганкевич
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
Опубликовала: Мария Величко
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