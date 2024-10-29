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Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Загребаева и Башуров, Плесовских и Желтышев выступят с ритм-танцами

30 октября юниорские танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на Гран-при в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники 

Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов

Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский

Александра Буторина – Кирилл Махов

София Загребаева – Вениамин Башуров

Лилия Литенко – Игнат Пахомов

Таиса Мусурова – Иван Тертышников

София Науменко – Артем Гаманов

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Елизавета Ростилова – Денис Ауров

Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко

Анна Смирнова – Ярослав Нечаев

Анна Соболева – Матвей Чураков

Мария Сорокина – Арсений Антропов

Кристина Типун – Андрей Ганкевич

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoСерия Гран-при России
Александра Буторина
Идель
Мария Сорокина
Арсений Антропов
Анна Смирнова
София Загребаева
Вениамин Башуров
Ева Плесовских
Марк Желтышев
Зоя Пестова
Сергей Лагутов
Анна Соболева
Матвей Чураков
Кирилл Махов
Игнат Пахомов
Лилия Литенко
Екатерина Богданова
Эмиль Хисамов
Елизавета Ростилова
Денис Ауров
Алиса Борисова
Дмитрий Карбовский
Таиса Мусурова
Иван Тертышников
София Науменко
Артем Гаманов
Ангелина Сенько
Тимофей Пилипенко
Ярослав Нечаев
Кристина Типун
Андрей Ганкевич
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